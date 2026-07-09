Моята новина Инциденти Начало Моята новина Боклука в квартал Христо Ботев Начало Инциденти Боклука в квартал Христо Ботев Боклука в квартал Христо Ботев 09 юли 2026 17:40 Обновена в 18:38 Пейо Нейков Здравейте, боклукът не е изхвърлян от 16 дни. Всичко прелива и се разнася по улиците. Кметът не прави нищо, а обеща преди 8 месеца, че ще има кой да чисти. Не прие оферти, но не направи и нищо, за да не тръгнат зарази из София. Инциденти❯ шофьор пушач Каруци на околовръсното на Слънчев бряг за Варна Дъга след днешният дъжд Изгоря лек автомобил в Бургас Лудостта по пътищата Вандализъм в изоставен строеж в Пловдив