Здравейте, боклукът не е изхвърлян от 16 дни. Всичко прелива и се разнася по улиците. Кметът не прави нищо, а обеща преди 8 месеца, че ще има кой да чисти. Не прие оферти, но не направи и нищо, за да не тръгнат зарази из София.