Над 200 души са били арестувани и десетки са получили наранявания при сблъсъци в няколко района на Тунис, съобщи вътрешното министерство на страната, цитирано от БГНЕС. Това се случва след втората нощ на протести срещу мерките на строги икономии от страна на властите.

Говорителят на тунизийското МВР Халифа Чибани каза пред местно радио, че 49 полицаи са били ранени при сблъсъци в страната и че 206 „размирници“ са били арестувани.

#Tunisia applies heavy-handed security crackdown to repress anti-austerity protests, triggering riots and strikes pic.twitter.com/SzZkN55c5b

Има нанесени щети на недвижима собственост, включително магазин в предградията на столицата е бил ограбен.

Полицейски и армейски сили бяха разположени в няколко града, включително Тебурба, който е на 30 км западно от Тунис, където стотици млади хора излязоха на улиците след погребението на мъж, който загина при безредиците в понеделник през нощта. От полицията твърдят, че не техни служители са го убили. Все още не са обявени резултатите от аутопсията.

Protests Against Economic Condition and Riots Take Place#Tunisia #UNews pic.twitter.com/lEVD2h6Unj