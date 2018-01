Министър-председателят на Великобритания Тереза Мей създаде нов пост в кабинета – министър за самотата. На него беше назначен зам.-министърът по въпросите на спорта и гражданското общество Трейси Крауч.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ... Самотата стресира повече мъжете, отколкото жените

„За твърде много хора самотата е тъжна реалност на съвременния живот. Искам да се боря с този проблем в името на нашето общество и на всички нас, да помагам за преодоляване на самотата на възрастните хора, възпитателите, тези, които са загубили близки, тези хора, които няма с кого да поговорят, няма с кого да споделят мислите и опита си”, се казва в изявление на Мей.

Both proud & humbled to be appointed #loneliness minister in order to continue Jo Cox's great work & deliver recommendations of the @JoCoxFoundation working in partnership across gov, business & so many brilliant orgs/charities to combat social isolation & loneliness pic.twitter.com/6vhBcPzoFm