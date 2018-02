Деветнайсет души са загинали при преобръщане на двуетажен автобус в Хонконг, предаде ДПА, цитирайки полицията.

Китайската агенция Синхуа, цитирана от БТА, съобщава за 13 загинали и най-малко 40 пострадали.

