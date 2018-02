Автомобил се вряза в пешеходци в центъра на Шанхай, най-малко 18 души са ранени, съобщиха ДПА и "Франс прес", като се позовават на местните власти.

Влак с конгресмени и камион се удариха, един загинал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Милена Милотинова пострада при катастрофа (ВИДЕО)

Произшествието станало към 09:00 часа местно време, в момент когато много хора отивали на работа, се посочва в официално комюнике. Властите са започнали разследване.

Видеокадри, разпространени от държавните медии, показват микробус в пламъци, препречващ тротоар точно пред кафене на "Старбъкс".

Police in Shanghai say driver smoking while transporting gas tanks lost control of van and crashed into busy sidewalk, injuring 17 pedestrians. https://t.co/On4e5Y5dJb pic.twitter.com/3BAhlIE4FK