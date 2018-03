Вятър със скорост от 90 км/час нанесе сериозни щети на туристически обекти в центъра на град Охрид, в Република Македония, информира БГНЕС.

​50 сигнала за паднали клони, дървета и ламарини само за ден

Общината свика извънредно заседание на Кризисния щаб, на който бяха набелязани конкретни мерки за справяне със ситуацията. От противопожарната служба съобщиха, че на много места имало паднали комини.

Най-много щети са нанесени на туристическите обекти между храмът в Канео и централният площад в Охрид.

This was going to be my afternoon chill out place. Well, I guess the best laid plans... #Ohrid #Macedonia pic.twitter.com/tbH9mXkqSe