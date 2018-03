Поне петима, включително и три деца загинаха днес при пожар, избухнал в търговски център в руския град Кемерово в Югозападен Сибир, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

