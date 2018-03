Огнеборец от Ню Йорк загина при гасенето на пожар, избухнал на снимачната площадка на филм на режисьора Едуард Нортън в сграда в Манхатън.

A fire on the movie set of “Motherless Brooklyn” starring Edward Norton, Bruce Willis, Willem Defoe, and Alec Baldwin has killed one New York City firefighter and injured two others. @MagdalenaDoris reports. FRI0105 pic.twitter.com/LKzd7edzIm

По информация на различни медии, цитирани от БТА, на мястото се снимала лентата „Motherless Brooklyn" с Брус Уилис, Уилям Дефо и Алек Болдуин.

Огънят пламнал в нощта срещу петък в сутерена на зданието на "Сейнт Никълъс авеню" в квартал „Харлем”.

#RIP Firefighter Michael Davidson, 37. He was a nozzle man, on the front line fighting fires. Leaves behind a wife & 4 children.

He died tonight fighting a fire in a building where #EdNorton was filming the #MotherlessBrooklyn movie. LATEST from #Harlem @CBSNewYork pic.twitter.com/zJWGCf1ahI