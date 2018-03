Демонстранти блокираха пътища в Каталуния в протест срещу задържането на бившия регионален лидер Карлес Пучдемон в Германия и арестите на други сепаратистки лидери в Испания, предаде Франс прес.

Регионалната транспортна служба съобщи, че са блокирани магистрала А7 близо до френската граница и националната магистрала Н340, свързваща Каталуния с Югоизточна Испания.

Освен това сепаратистите са спрели движението по двата основни пътя към Барселона, от север и от юг, но тази блокада е била вдигната.

Протестите са организирани от "Комитетите за защита на републиката". Това са самоорганизиращи се групи от граждани, които съществуват в цяла Каталуния. Те обявиха вчера, че започват непрекъснати протести.

