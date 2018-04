Бившата южнокорейска президентка Пак Гън-хе бе осъдена на 24 години затвор по делото срещу нея за злоупотреба с власт, корупция, принуда, приемане на подкупи и разгласяване на държавни тайни, предадоха световните агенции.

Срещу Пак бяха повдигнати общо 18 обвинения, припомня Йонхап. По-рано днес съдията Ким Сен-ун от сеулския окръжен съд, в който се гледа делото, обяви Пак за виновна, допълва Франс прес. Вината на Пак бе призната по 16 обвиненя, в това число злоупотреба с власт, принуда, корупция, получаване на подкупи, разпространяване на държавни тайни, изнудване и др, допълва БТА.

Former South Korean President Park Geun-hye jailed for 24 years for abuse of power and coercion. https://t.co/Te75o10bye pic.twitter.com/OS6GSI8xgS