Автомобил се вряза в охранителните заграждения на британския парламент в Лондон. Няколко пешеходци са пострадали, но животът на нито един от тях не е в опасност.

Британската полиция съобщи, че разглежда инцидента като терористичен акт. Шофьорът на автомобила е арестуван на място. Той е бил задържан преди това по обвинения в тероризъм.

Според свидетели действията на шофьора изглеждали преднамерени. Инцидентът е станал около 9.37 часа българско време.

Шофьорът е задържан почти веднага. Бил е сам в колата, а при претърсването не са открити оръжия.

Голям периметър е отцепен, засилено е полицейското присъствие, а метростанцията под британския парламент е затворена.

Антитерористичният отдел на лондонската полиция пое разследването на инцидента. Стана ясно, че мъжът е ударил с колата си колоездачи и пешеходци преди да се забие в огражденията около сградата на британския парламент. Той е бил сам в колата. При претърсването на автомобила засега не са открити оръжия.

От спешна помощ съобщиха, че са ранени и откарани в болница двама души. Смята се, че състоянието им не е сериозно.

Our statement in response to the incident in #Westminster. We have treated two people at the scene for injuries that are not believed to be serious and have taken them to hospital. pic.twitter.com/ySXAgmYqfF