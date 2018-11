Един човек загина, а повече от 40 бяха ранени, след като пътнически влак дерайлира недалеч от Барселона.

Влак излезе от релсите в Мароко, поне 10 души са загинали (СНИМКИ)

Два от шестте вагона на композицията излезли от релсите заради свлачище. Пожарникари и спасителни екипи са евакуирали повече от 130 пътници от влака, който пътувал за Барселона.

Много вероятно е злополуката да е предизвикана от поройните дъждове в района през последните дни.

