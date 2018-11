Лошо време парализира и турския град Одрин. Проливните валежи наводнили приземни етажи на къщи, блокове и офиси, както и спешното отделение на една от болниците. Затворени са няколко пътища.

Граничният пункт Капитан Андреево засега работи, но преминаването през него ще бъде в зависимост от променливата пътна обстановка. Именно заради лошото време, Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани в следващите 48 часа да не предприемат пътувания в Северозападна Турция. Ако все пак се налага, препоръката е да се използва магистралата Одрин - Истанбул.

#Roads closed after #flooding brings life to standstill in #Turkey ’s #Edirne

https://t.co/ytaIorJ4Jw pic.twitter.com/wBzUTfSIXh