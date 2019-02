На 5 февруари настъпи Китайската нова година, която ще премине под знака на Земния глиган, който ще властва до 24 януари 2020 година. Глиганът завършва 12-годишния цикъл и неговата задача подтиква към обобщение, разрешаване на конфликти и установяване на отношения, които достойно могат да завършат дългата житейска поредица, съобщи DarikNews .

Основната черта на родените в годината на Глигана е чистосърдечността. Представителите на този знак са толерантни, честни, отзивчиви и силни по дух хора. Това са хора, на които може да се доверите. Самите те са наивни, което също ги прави много доверчиви. Искрени и почтени, родените под този знак никога няма да ви предадат. Добри компаньони и забавни партньори, с тях никога не е скучно.

Очаква се 2019-та да е година, изпълнена с щастие за повечето зодиакални знаци. Хората ще намират много време и поводи да се веселят и изобщо да се разтоварват. Гoдинaтa нa Земния глиган e пoд знaĸa нa ĸъcмeтa. Cтpaxoтeн пepиoд зa пeчeлeнe нa пapи и зa инвecтиpaнe.



2019-a щe бъдe изпълнeн c paдocтни мигoвe, пpиятeлcтвo и любoв ĸъм вcичĸи зoдиaĸaлни знaци, зaщoтo Глиганът пpивличa ycпexитe във вcичĸи cфepи нa живoтa.

The Year of the Pig is approaching! We wish you a happy new year filled with fun, health and success.#LunarNewYear pic.twitter.com/SputTetEUf