Американският президент Доналд Тръмп съобщи в Twitter, че номинира посланика на САЩ в Канада Кели Крафт за постоянен представител на Вашингтон в ООН, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations....

....Kelly has done an outstanding job representing our Nation and I have no doubt that, under her leadership, our Country will be represented at the highest level. Congratulations to Kelly and her entire family!