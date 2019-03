Роджър Федерер спечели за рекорден осми път титлата на силния тенис турнир от сериите 500 в Дубай. Швейцарският маестро завоюва своята юбилейна 100-а титла в кариерата след успех във финала над гръцкия талант Стефанос Циципас в два сета – в отделните части 6-4, 6-4.

Двубоят започна по великолепен начин за 20-кратния шампион на турнирите от Големия шлем, който проби подаването на своя по-млад съперник в откриващия гейм. До края на сета Федерер не допусна връщане на брейк и по този начин спечели първата част с 6-4.

Във втория сет картината бе идентична, като отново един пробив бе ключов за крайния изход на сета, а и на мача. 37-годишният швейцарец го постигна в деветия гейм на мача, а след това с лекота затвори сета, а с това и срещата. По този начин Федерер се реваншира за загубата си от Циципас в осминафиналите на Откритото първенство на Австралия през януари.

,,Толкова е специално да спечеля осмата си титла тук и общо 100-а в кариерата ми", заяви след края на мача развълнуваният шампион. Изправих се срещу трудни противници по пътя към финала, включително и днес срещу Стефанос. Той вече има чудесна кариера, бъдещето на спорта е в добри ръце", не спести похвалите си към гърка той.

Гъркът игра своя първи финал в Дубай и втори в последните две седмици, след като миналия уикенд спечели титлата в Марсилия, надигравайки в спора за трофея Михаил Кукушкин. Федерер пък се превърна във вторият тенисист при мъжете в историята на спорта, който достига до границата от 100 титли на ниво ATP след Джими Конърс, който завърши забележителната си кариера със 109. При жените това са правили три тенисистки – Мартина Навратилова (167), Крис Евърт (157) и Щефи Граф (109).

