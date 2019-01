Една от сензациите в тениса от началото на годината е факт. Непобеденият от 2016 г. насам на Аустрелиън Оупън Роджър Федерер си стегна багажа към Швейцария.

"Never meet your idols," they said.@StefTsitsipas did more than that today.



He beat his idol for the biggest win of his career.



Simply Tsensational.#AusOpen | #TeamMouratoglou pic.twitter.com/sJ8vBmbweS — Mouratoglou Tennis Academy 🎾 (@MouratoglouAcad) January 20, 2019

Той беше отстранен в четвъртия кръг на надпреварата от младия грък Стефанос Циципас, когото всички родни фенове на тениса ще имат щастието да гледат на живо на Sofia Open 2019 в началото на февруари.

​20-годишният грък надделя в гладиаторската битка, продължила почти четири часа, с пълен обрат до 3:1 сета, предаде gong.bg.

Няма как да опиша това, което стана, толкова съм щастлив. Това заяви на интервюто с Джон Макенроу след края на мача си с Роджър Федерер Стефанос Циципас. ,,От самото начало повярвах във възможностите си, че мога да победя един от най-великите. Изпитвам дълбоко уважение към една от легендите на нашия спорт в лицето на Роджър Федерер. Наблюдавам го от шестгодишен, това е като една сбъдната мечта за мен – да изляза на корта и да го победя“, започна той.

,,Показах чудесен борбен дух, това се дължи и на публиката, на която благодаря за подкрепата. Излизах често на мрежата, за да го притискам максимално много. Повечето играчи в тура играят основно от дъното на корта, но аз наистина харесвам играта на мрежата“, завърши гъркът.

And still... just the one break of serve.@rogerfederer holds for 4-4 in the fourth set against Stefanos Tsitsipas.#AusOpen pic.twitter.com/tM7q10FizV — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019

Той взе успеха с 6:7, 7:6, 7:5, 7:6 и сложи край на серията на Маестрото от 17 поредни победи в Мелбърн и уби мечтите му за 21-а титла от Големия шлем.

Циципас не даде нито веднъж подаването си за целия мач, като спаси феноменалните 12 възможности за пробив.

Всъщност, за целия двубой имаше един-единствен пробив и той беше на сметката на изгряващата звезда, с което показа, че може да се надиграва дори с един от най-великите тенисисти на всички времена.

Υπεροχής επιθυμεί η νεότης, η δε νίκη υπεροχή τις. pic.twitter.com/YCMgMPvEu8 — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) January 18, 2019

В спор за място на полуфиналите Циципас ще се изправи срещу испанеца Роберто Баутиста Агут, който надделя в пет сета над миналогодишния финалист в надпреварата Марин Чилич.