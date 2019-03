Легендата на Pink Floyd Роджър Уотърс изпрати отворено писмо до младия португалски певец Конан Озирис и останалите 41 финалисти от песенния конкурс „Евровизия“, съобщава БГНЕС.

Писмото е написано, след като певецът получи правото да представлява Португалия на финала на конкурса и беше оповестено, че е разтърсен от съмнения дали да пее в Тел Авив или не. След като получава превод на текста на песента, Уотър е впечатлен от дълбочината на разгърнатите теми за живота, смъртта и любовта в нея.

Ex-Pink Floyd frontman argues artists who opt out of contest set for May in 'apartheid' Tel Aviv will be 'remembered for standing on the right side of history' https://t.co/QK2aEireCk