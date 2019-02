Съоснователят на групата Pink Floyd Роджър Уотърс разкритикува бъдещия концерт за събиране на средства за хуманитарна помощ за Венецуела, твърдейки, че събитието, подкрепяно от САЩ, е опит за опетняване на социалистическото венецуелско управление, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6