Необичайно студено време донесе сняг на много места в Източна Австралия. Снежна покривка се образува дори в субтропичния щат Куинсленд. Според синоптиците явлението е изключително рядко и сняг там не е валял от 2015-а г. За зимната обстановка допринася преносът на студените въздушни маси от юг.

Over 30cm of fresh snow has fallen at Falls Creek in the last 24 hours and it is looking the goods!! 😍😍



Image: @fallsaustralia pic.twitter.com/QbPK6KRBgi