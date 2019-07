Актрисата Елизабет Олсън, позната с ролята на Алената вещица във филми от поредицата за приключенията на Отмъстителите, се е сгодила за партньора си Роби Арнет, съобщи БТА.

30-годишната Олсън, по-малката сестра на близначките Мери-Кейт и Ашли Олсън, и Арнет са заедно от три години. Романът им започна през 2016 г., но двойката го направи публично достояние едва през септември 2017 г.

Елизабет Олсън преди е била сгодена за актьора Бойд Холбрук. Двойката се раздели през 2014 г.

