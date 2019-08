Летището в Хонконг възобнови работа след бурна нощ на протести и сблъсъци с полицията.

Стотици полети бяха отменени във вторник, след като протестиращи срещу правителството нахлуха в сградите на терминала и блокираха достъпа до зоната за заминаващи.

Нов протест в Хонконг въпреки полицейската забрана (СНИМКИ)

Riot police have clashed with anti-government protesters at Hong Kong airport https://t.co/nnXbjWpGg3 pic.twitter.com/tIuiOt46ub — BBC News (World) (@BBCWorld) August 13, 2019

Полицаи с палки и лютив спрей успяха да разпръснат демонстрантите, барикадирали входовете с колички за багаж.

Violent clashes at Hong Kong airport between police and protesters pic.twitter.com/RcRQxzhSf5 — The Independent (@Independent) August 13, 2019

Хонконг навлиза в десетата седмица на антиправителствени протести. Бившата британска колония е обхваната от безпрецедентна вълна на недоволство от потъпкването на демокрацията.

How many Americans could write this in Chinese #HongKongAirport pic.twitter.com/YSqDIlDIJn — wtakick (@BoxMarks) August 13, 2019

The Hong Kong International Airport has returned to normal operations following clashes between protesters and police https://t.co/Bf1sF4hpdA pic.twitter.com/dQhPhywVcs — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 13, 2019