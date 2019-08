Напрежение между крайнодесни и крайнолеви демонстранти затвори центъра на град Портланд в Съедиенните щати. Крайнодесните организираха митинг, с който искат сдружението на крайнолевите „Антифа”, да бъде обявено за терористична организация.

At least 13 people have been arrested after hundreds of white supremacists demonstrated in Portland. Police seized metal poles, bear spray and other weapons. Anti-fascist protesters staged a counter demonstration, but were kept back by riot police. pic.twitter.com/CIxf9GEAbT

„Аз смятам, че в Орегон има проблем. Ще продължа да идвам на митинги срещу крайнолевите. Ще се боря срещу местния тероризъм”, посочи мъж от крайнодесните.

Крайнолевите организираха контрамитинг. Мястото, на което беше свикана демострацията на крайнодесните, се счита за провокация, защото Портланд е известен като един от най-либералните градове в Щатите.

On Charlottesville's anniversary, Unite the Right attendee + Florida Director of Latinos for Trump, Enrique Tarrio with Joe Biggs, led 300 #ProudBoys, white nationalists + III%ers into #Portland - who quickly showed them the door. Thread on what the media's already getting wrong. pic.twitter.com/pSDbZoQ16x