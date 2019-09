МВФ избра Кристалина Георгиева за свой управляващ директор. На изслушването във вторник тя успя да убеди членовете на борда, че е подходяща за поста. Българката е единствената номинация. Кандидатурата й бе подкрепена от ЕС, САЩ също я подкрепиха негласно.

До днес Георгиева беше вторият човек в йерархията на Световната банка, а сега става първият директор на МВФ от развиваща се икономика и втората жена, която оглавява фонда след Кристин Лагард. Французойката се оттегли в началото на месеца, за да оглави Европейската централна банка /ЕЦБ/.

Кристалина Георгиева ще ръководи кредитната институция с бюджет 1 трилион долара в момент, в който САЩ и Китай водят търговска война и когато Вашингтон се оттегли от редица международни договори. МВФ промени устава си, за да може българката да поеме поста. Досега кандидатите да управляват фонда трябваше да са на възраст под 65 година, а Георгиева навърши 66 на 13 август.

Георгиева беше комисар по хуманитарната помощ в комисията на Жозе-Мануел Дурао Барозу, а в тази на Жан-Клод Юнкер е заместник-председател и комисар по бюджета и човешките ресурси. На 1 февруари 2019 година тя зае поста президент на Групата на Световната банка, в която започва работа още през 1993 година.

Малко след избора Георгиева написа в профила си в Twitter: „За мен е чест да бъда избрана за управляващ директор на МВФ. Очаквам с нетърпение да се присъединя към отдадените служители на фонда, които работят в 189-те държави членки. Заедно ще работим, за да изградим по-силни икономики и да подобрим живота на хората навсякъде”.

I am honored to have been selected as the Managing Director of @IMFNews. I look forward to joining the IMF’s committed staff in serving our 189 member countries. Together, we will work to build stronger economies and improve people’s lives everywhere.