Мост се срути в Североизточен Тайван. Най-малко 14 души пострадаха, предаде БГНЕС.

Видео засне момента, в който 140-метровият мост с една арка се срутва в Нанфангао, на източния бряг на Тайван, с малко рибарско пристанище.

На кадрите се вижда как пътят се разделя и пада върху поне три рибарски лодки отдолу, последвани от бензиновия танкер. По-късно танкерът избухва в пламъци, изпращайки гъст черен дим във въздуха.

Местни служители на пожарната казаха, че водачът на бензиновия танкер е сред отведените в болница.

