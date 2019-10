Министърът по сигурността на Индонезия Виранто е намушкан от нападател, за когото се твърди, че е „радикализиран в редиците на ИДИЛ“, съобщават АФП и БГНЕС.

Това се е случило, докато той е влизал в превозно в четвъртък, заявиха от полицията и добавиха, че местен полицейски шеф също е ранен.

#wiranto

get well soon pic.twitter.com/xQPQiEHs0y