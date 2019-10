Президентът на Чили Себастиан Пинера обяви извънредно положение в столицата Сантяго. Така той натовари с отговорността по сигурността армията след ден на масови протести и бунтове заради поскъпването на билетите за метрото.

„Обявих извънредно положение и назначих генерал майор Хавиер Итуриага дел Кампо за началник на националната отбрана в съответствие със законодателството за извънредното положение“, заяви Пинера, цитиран от БГНЕС.

HAPPENING NOW - A state of emergency has been declared in the Chilean capital of Santiago. The iconic Enel building is on fire amid massive protests. The state of Emergency could last up to 15 days according to the constitution.

Video source: @biobio#NEWS1130 #Santiago #Chile pic.twitter.com/kgjIClbmsr — NEWS 1130 (@NEWS1130) October 19, 2019

В петък протестиращи влязоха в сблъсъци с полицията, а метрото в столицата беше затворено заради вандалски прояви в някои от станциите. Демонстрациите избухнаха, след като цената на билета за метрото беше повишена от 800 на 830 песо (1,17 долара) за еднократно пътуване в пиков час, след като вече веднъж билетът поскъпна с 20 песо през януари.

This is in Chile in response to an increase in ticket prices. ‘Auto-reductions’ are a brilliant form of protest which prefigure what we need - free public transport pic.twitter.com/8lwuIduoro — Aaron Bastani (@AaronBastani) October 18, 2019

Атаките срещу билетни автомати и прегради на метростанциите принуди властите да затворят цялата подземна железница, която е основен начин за транспорт в чилийската столица - на ден с нея пътуват над 3 милиона души.

140-километровото метро в Сантяго е най-голямото и най-модерното в Южна Америка. Очаква се то да не работи през целия уикенд.

Chile: Carabineros (national police) rush estación Los Héroes in Santiago, chasing after and entering train cars, to take down public transport riders as users participate in 'mass evasions' in protest over a fare increase. @PiensaPrensa pic.twitter.com/NbzqxSlq0E — Camila (@camilateleSUR) October 18, 2019

От полицията заявиха, че за вандалски прояви в метростанциите са арестувани близо 140 души, а нанесените щети са за 500 милиона песо (700 000 долара).