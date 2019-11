Най-големият град в щата Аляска постави абсурден, на пръв поглед, рекорд.

Хиляди семейства във Франция все още са без ток (СНИМКИ)

Record warm and record snow in the same day for Anchorage, Alaska -- #EarthChanges https://t.co/QiqgRIcBRG

В събота е била отчетена температура от 7,2 градуса или най-високата стойност за средата на ноември от 1967 година. Обикновено температурите са около нулата.

Австрия, Италия и Франция още са в плен на лошото време (ВИДЕО+СНИМКИ)

Само няколко часа по-късно същите експерти, на същото място, са измерили над 20 см снежна покривка. Така чупят и втори рекорд - най-много сняг, по това време на месеца, от 1958 г. насам.

#Alaska: Snow levels at the weather service’s office broke the 1958 record of 8.3 inches by 1/10th of an inch.https://t.co/GTiZV5z0cF