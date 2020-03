Мадона изплаши феновете си, като падна на сцената по време на концерт в Париж. След шоуто певицата трябваше да се придвижи с бастун.

За инцидента с 61-годишната певица разкриха нейните фенове в Twitter. Присъстващите на концерта станаха свидетели на това как Мадона се опитва да скочи на стол в края на известната си песен „Vogue“. Но координацията изневерила на певицата: тя не успяла да изпълни движението и паднала на пода с всичка сила.

Madonna, 61, 'break downs in tears on stage after falling off chair' as she struggles through knee injury during Madame X show in Paris https://t.co/T7QtQCSZyX