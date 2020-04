Индийските власти спасиха шестима туристи, които живеели в пещера в страната след въвеждането на строги карантинни мерки срещу коронавируса, пише БНР.

Четирима мъже и две жени се преместили в пещерата в Ришикеш, Северна Индия, след като се оказали блокирани и с много малко пари.

Въздушният и автомобилният транспорт, както и жп трафикът са спрени от 24 март. Шестимата са с негативни проби за Covid-19 и са прехвърлени под карантина в частен религиозен център.

Туристите са от Украйна, САЩ, Турция, Франция, и Непал. Пристигнали в Индия поотделно миналата година и живеели в малки хотелчета в Ришикеш в подножието на Хималаите. Изкарали в пещерата 25 дни преди местни жители да ги забележат и да информират полицията.

