Група нигерийски адвокати съдят Китай за неблагоприятните последици от избухването на пандемията от коронавирус върху страната и нейните граждани, пише БГНЕС.

Последните информации сочат, че адвокатите искат 200 милиарда долара обезщетение за „загубата на човешки животи, икономическото задушаване, травмите, трудностите, социалната дезориентация, психическите изтезания и нарушаването на нормалното, ежедневно съществуване на хората в Нигерия“, се казва в изявление на водещ съветник, професор Епифани Азинге, чиято фирма Azinge и Azinge ръководи акцията.

Адвокатите създадоха план за действие от две фази, първо ще отидат във федералния висш съд на Нигерия и второ, за да убедят правителството на Федерална република Нигерия да заведе държавен иск срещу Китайската народна република в Международния Съд в Хага.

„Юридическите експерти ще искат обезщетение за щети в размер на 200 милиарда долара, а китайското правителство ще бъде обслужвано чрез посолството си в Нигерия“, каза Азинге.

По-рано египетски адвокат повдигна обвинения срещу китайския президент Си Дзинпин, като призова страната му да плати 10 трилиона долара щети, причинени от новия коронавирус в Египет.

