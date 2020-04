Първокласниците, които се върнаха в едно училище в Китай, носят специални шапки за социално дистанциране, които осигуряват еднометрово разстояние, съобщи БТА.

Шапките са предимно от картон, като от тях стърчат еднометрови удължители. Някои са по-иновативни. Едно момиченце например е украсило своята с животни от балони.

