Случаите на мистериозно заболяване, свързано с COVID-19, което засяга деца в Обединеното кралство, се увеличават, пише DarikNews.bg . Заболяването се е появило едновременно с пандемията от коронавирус. За новата болест съобщиха вчера от британската здравна система NHS. До момента експертите на Острова разполагат с информация за по-малко от 20 такива случаи, но въпреки малкия брой, медиците считат случващото се за сериозна опасност.

Случаите имат характеристики на синдром на токсичен шок или болест на Кавазаки - рядко заболяване на кръвоносните съдове. Симптомите на заболяването са вътрешни възпаления, стомашни болки, треска, зачервен език и обриви.

The health secretary has expressed his concern after some children in the UK have died from a rare inflammatory syndrome which has been linked to #COVID19 https://t.co/jbYXikQOYZ



Само някои от децата с подобни симптоми са дали положителни проби за COVID-19, така че учените не са сигурни дали тези редки симптоми са причинени от коронавируса или от нещо друго.



„Това е нова болест, която смятаме, че е причинена от COVID-19, но не сме 100% сигурни, тъй като някои от болните са с отрицателни тестове за коронавирус”, казва британският здравен министър Мат Ханкок.

Health Secretary Matt Hancock today said he was “worried” about a rare and potentially fatal new condition that may be emerging in children in the UK as a result of coronavirus. (via @LBCNews)https://t.co/VezPlRflF6