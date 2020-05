Полярен циклон връхлетя САЩ в средата на май. На някои места в североизточната част на страната и в Канада температурите паднаха до отрицателни стойности. Арктическият въздух предизвика и снеговалеж, а снегът покри цъфналите дървета и цветя.

Националната синоптична служба предупреди, че лошото време ще се задържи и в неделя.

