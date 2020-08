8 години, Науме! До тук добре... Често ни питат, как успяваме да съхраним отношенията си толкова години.. Винаги отговарям, че НЕ ЗНАМ.Ако случайно разбера къде се крие тайната ще реша, че мога да го направя още по-хубаво и ще прецакам всичко🙋🏽‍♀️. Обичаме се, караме се, смеем се, аз се ядосвам, Наум се ядосва, говорим си, пътуваме, грижим се за прекрасно дете, хапваме здравословно, хапваме нездравословно, гледаме филми, аз говоря много, Наум не говори изобщо, спортуваме заедно, Наум спортува повече АЗ СЕ ЯДОСВАМ, снимаме влогове, слушаме музика, затварям вратата на колата му силно, той си оставя дрехите навсякъде.... И така цели 8 години❤️ Искам да сме здрави и не искам нищо да променям. Обичам те ❤️

