Судан обяви тримесечно национално извънредно положение след рекордни наводнения, при които загинаха 99 души. „Обявено е общонационално тримесечно извънредно положение, тъй като Судан се счита за зона на природно бедствие“, заявиха от вътрешното министерство в социалните мрежи.

Наводненията, причинени от продължаващите повече от месец проливни дъждове, убиха 99 души, раниха 46 и оставиха 100 000 повредени жилища. Това е едно от най-тежките природни бедствия от десетилетия според агенция SUNA.

Sudan has declared a 3-month state of emergency and the country has been declared a disaster zone, due to floods that have affected over 500,000 people and the collapse of 100,000 homes. pic.twitter.com/4p68lAeLsk