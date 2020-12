Лидерите на 27-те страни членки на ЕС постигнаха сделка за деблокиране на въпроса за следващия европейски бюджет и за фонда за възстановяване, каза председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

ЕВРОЛИДЕРИТЕ В БРЮКСЕЛ: Надяват се на пробив за бюджета до 2027г.

Той уточнява, че сега финансовата рамка и възстановителният план ще бъдат осъществени на практика и в помощ на икономиките.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO