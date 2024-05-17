Здравословното състояние на словашкия министър-председател Роберт Фицо е все още много тежко два дни след като беше прострелян, заяви неговият заместник и близък съюзник, цитиран от АФП.

Орбан: Роберт Фицо е между живота и смъртта

Роберт Калиняк съобщи, че Фицо е претърпял втора операция. "Състоянието му все още е много сериозно. Мисля, че ще са необходими няколко дни, за да се види как ще се развие ситуацията", каза Калиняк.