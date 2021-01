Огромен кратер се отвори днес сутринта на паркинг на болница в Неапол, като вътре паднаха няколко паркирани автомобила, предаде Франс прес, като се позова на местната противопожарна служба. Пожарникарите издирват дали има постралаи при инцидента.

В операцията участват и специално обучени кучета. Инцидентът е станал в Оспедале дел мар (Морската болница), предава БТА. Предстои да се направи геоложки сондаж, за да се установят причините за бедствието. Предполага се, че става дума за хидрогеоложки проблем, каза областният управител на областта Кампания Винченцо Де Лука.

A giant sinkhole swallowed vehicles and installations in a hospital car park in Naples. It is estimated to be 50 meters by 50 and is at least 15 meters deep, according to Vigili del Fuoco. No injuries have been reported as a result of the incident. pic.twitter.com/Z4K9nlmiuf

— RTÉ News (@rtenews) January 8, 2021

Заради случилото се болницата взе извънредни мерки и бяха задействани аварийни генератори. Правогълният кратер с площ от около 2000 квадратни метра и дълбочина от около 20 метра се отворил около 7 ч. местно време.

Свидетели разказват за силен тътен и облак прах на паркинга на болницата, където по време на първата вълна на пандемията бе отворено отделение за пациенти с COVID-19. Сега там има шестима болниОтделението ще бъде затворено временно заради липсата на ток и вода.

