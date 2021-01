В деня на встъпването в длъжност на Джо Байдън няколко души в Портланд, щата Орегон бяха арестувани заради нападение срещу местния щаб на Демократическата партия.

Протестиращи са счупили прозорците на сградата и са нарисували знаци във възхвала на анархията по фасадата й.

The Portland crowd has now gone to the local headquarters of the Democratic Party, smashing windows and writing "Fuck Biden" pic.twitter.com/N01iXhyWll — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 20, 2021

Снимка: БТА

В ПЪРВИЯ ДЕН: Джо Байдън отмени редица политики на Тръмп

Те написали и неприлично послание срещу новия американски държавен глава. Около 150 души са организирали шествие до централата на Демократите, което се отцепило от основната група протестиращи. Стигнало се е и до кратки сблъсъци с полицията.

Снимка: БТА

Доналд Тръмп напусна Белия дом (ВИДЕО+СНИМКИ)

200 left-wing protesters are on the streets in Portland right now, with anti-Biden and anti-police messages.



"We are ungovernable," one sign says. pic.twitter.com/WLTFpJrS03 — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 20, 2021

Снимка: БТА

Речта на Байдън: Днес е денят на Америка. Днес е денят на демокрацията (ВИДЕО)