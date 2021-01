Първи ден в Белия дом на новия президент на Съединените щати. Джо Байдън вече отмени някои ключови политики на предшественика си Доналд Тръмп.

„Няма време за губене срещу кризата, пред която сме изправени”, написа Байдън веднага след встъпването си в длъжност.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.