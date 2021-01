Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп напуснаха Белия дом няколко часа преди церемонията по встъпване в длъжност на Джо Байдън, предадоха световните агенции.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Президентската двойка отлетя от Белия дом с хеликоптер малко след 8,15 ч. местно време.

BREAKING: With "My Way" playing at his farewell ceremony, Pres. Trump departs in Air Force One for Florida just hours ahead of Joe Biden's inauguration. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/M4pNRZpH8A