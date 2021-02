Добре известна поговорка гласи: "Котката пронадлежи на къщата, а кучето - на своя стопанин". Това в най-пълна сила важи за Лари - четириногият обитател на "Даунинг стрийт" 10 в Лондон, който днес отбелязва едно десетилетие като "главен ловец" на мишки на Великобритания.

Котаракът се настанява в премиерската резиденция в сърцето на британската столица през 2011 г., когато е осиновен от приюта "Батърсий догс енд кетс хоум". Той е назначен на престижната позиция от Дейвид Камерън, който се опитва да се отърве от набезите на мишките и плъховете.

