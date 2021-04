Само ден след своето учредяване футболната Суперлига е напът да се разпадне. Два от клубовете основатели - "Челси" и "Манчестър Сити" се оттеглят от новия проект.

Инфантино: Суперлигата е бягство от институциите

Тази вечер "Челси" излиза в домакински шампионатен мач срещу "Брайтън", а феновете се събраха пред "Стамфорд Бридж" на протест срещу създаването на Европейската Суперлига, пише gong.bg.

🚨 | #CFC fans are gathering in numbers at Stamford Bridge as they protest against the proposed European Super League ahead of Chelsea's clash with Brighton tonight. pic.twitter.com/7PIUBRW9Ep

Пред привържениците се появи легендата на "Челси" - Петър Чех, който в момента изпълнява ръководна длъжност в клуба. Бившият вратар разговаря с феновете, които пречеха на клубния автобус, и помоли да бъде дадено време на клуба, за да се прецени как да се действа в бъдеще.

Междувременно изпълнителният директор на "Манчестър Юнайтед" - Ед Уудуърд, подаде оставка. Според медиите в Англия решението му е продиктувано от настоящата ситуация с Европейската Суперлига.

Ed Woodward has resigned as Manchester United executive vice chairman because of the #SuperLeague situation. 🚨 #MUFC



Manchester City and Chelsea have intention to leave the #SuperLeague and are preparing with their legal teams. 🔵🚫 #MCFC #CFC