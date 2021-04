Създаването на европейската футболна Суперлига беше официално обявено от клубовете, които ще участват в нея, съобщава Gong.bg . 12-те клуба учредители публикуваха по едно и също време в официалните си сайтове и профили в социалните мрежи, съвместен прес рилийз, в който заявяват намеренията си и дават детайли около провеждането на новия турнир. Той вече среща сериозна съпротива от страна на футболните и националните власти в Европа.

"12 от водещите клубове в Европа днес се споразумяха за създаването на нов турнир - Европейска Суперлига. Мачовете ще се провеждат в средата на седмицата, а турнирът ще бъде администриран от клубовете основатели. "Милан", "Арсенал", "Атлетико Мадрид", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливърпул", "Манчестър Сити", "Манчестър Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Тотнъм" влизат Суперлигата като основатели.

