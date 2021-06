Вулканът Ринкон де ла Виеха в Коста Рика изригна зрелищно. Той е един от петте най-големи на територията на страната.

This is the moment Costa Rica's Rincon de la Vieja volcano created a smoke column rising more than 2,000 metres high as it erupted after several months of calm pic.twitter.com/LQYRUjZjMO — TRT World (@trtworld) June 29, 2021

Населението бе помолено да избягва района, както и да не се доближава до коритата на реки за няколко дни.

Costa Rica’s Rincon de la Vieja volcano erupted Monday, sending ash and smoke over a mile up into the sky above the crater. pic.twitter.com/46FNWXp0tS — CBS News (@CBSNews) June 29, 2021

Вулканът е изхвърлил пепел на височина около 2 км. Не се съобщава за разрушения и жертви.