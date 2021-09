Седем души бяха ранени, след като торнадо премина над северния германски град Кил.

Торнадо повреди жилища и електропроводи в Австралия (ВИДЕО+СНИМКИ)

🚨🇩🇪Several injured after rare #tornado hits #Kiel in #Germany . pic.twitter.com/T9GvcWlxYO



Според пожарната служба четирима човека са пострадали тежко, а други трима са получили наранявания от средна степен. Някои от ранените са били ударени по главата от летящи предмети. Има съборени покриви на сгради.

More footage of #Tornado in #Kiel pic.twitter.com/4XHYLQd59v