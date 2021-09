Торнадо се разрази в четвъртък в селски район западно от Сидни, повреждайки домовете и нанасяйки материални щети.

Службата по метеорология съобщи, че торнадото се е образувало западно от най ь-големия град в Австралия и е нанесло щети на широка територия близо до град Батърст.

"Има съобщения за щети по къщи, електропроводи и дървета", съобщиха от службата.

Според данните, става въпрос за щети по 25 до 30-километрова линия, преминаваща на северозапад.

Регионът беше в състояние на повишена готовност за силни гръмотевични бури през по-голямата част от деня.

A tornado has impacted close to Bathurst NSW today. This video was captured by SWA/HSC Contributor Sandra. Watch the video at: https://t.co/GGK6BEJWJ2 pic.twitter.com/InJQKvP1yu