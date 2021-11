Френски гражданин беше осъден на доживотен затвор за убийството на 85-годишна жена, оцеляла от Холокоста. Случаят с антисемитското нападение предизвика огромно възмущение и привлече вниманието към възраждането на антиеврейски настроения във Франция, предаде Асошиейтед прес.

Мирей Кнол беше намерена мъртва през март 2018 г. с множество прободни рани в своя апартамент в Париж, който впоследствие бил подпален.

Във Франция бяха организирани шествия в нейна памет и срещу расизма. На погребението й присъства президентът Еманюел Макрон.

Ясин Михуб - съсед на Кнол - беше признат за виновен за убийство на уязвим човек, извършено по религиозни подбуди, заяви семейството на жертвата, което изрази удовлетворение, че справедливостта е възтържествувала.

Друг заподозрян беше оправдан за убийството, но беше признат за виновен в кражба с религиозни подбуди. И двамата отрекоха да са нападнали жената заради това, че е била еврейка, а техните адвокати настояваха нападението да не бъде определяно като антисемитско.

Убийството на Кнол беше извършено година след смъртта на друга еврейка на име Сара Халими, която беше хвърлена от балкона на жилището си в Париж.

