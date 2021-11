Мъж стреля по баща си, защото му донесъл пилешки крилца, които не харесвал, съобщават световните медии.

Алика Унга Сулиафу от окръг Дейвис, Юта, е арестуван. Повдигнати са му няколко обвинения, включително опит за убийство.

Преди дни бащата на Сулиафу се върнал у дома, носейки храна, но се оказало, че не е изпълнил правилно поръчката на сина си, пише в документите в делото. Спорът между двамата ескалирал, Сулиафу взел огнестрелно оръжие и го насочил към баща си. Стрелял, но не улучил мишената.

Utah Man Shoots At His Father For Bringing Him The Wrong Chicken Wings https://t.co/r0D54tCp1I pic.twitter.com/kEibRCZWSL